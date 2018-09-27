MEB'den velilere müjde: Ücretsiz olacak

MEB, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi. 3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' başlatılacak. Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI KASIMDA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" kasım ayında başlatılacak.

VELİLERDEN ÜCRET İSTENMEYECEK

Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:21