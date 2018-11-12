MEB son sözünü söyledi: Komünizm ve faşizmde görülen çağ dışı uygulama

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nın tekrar okullarda okutulması yönündeki kararına yönelik itiraz dilekçesini Danıştay'a gönderdi. MEB, Andımız'ı komünizm ve faşizmde görülen çağ dışı uygulama olarak tanımladı.

"ÇAĞDIŞI BİR YAKLAŞIM"

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, dilekçede şöyle deniyor: "Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Türkiye Cumhuriyet'ini kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için yoğun çaba harcamıştır. Özellikle 30'lu yıllarda benimsenen politika, artık toprak bütünlüğünü garanti altına alan bir ülkenin milli bütünlüğünü de sağlamasıydı. Öğrenci Andı da bu amaçla benimsenmiş ve ilkokullarda okutulmaya başlanmıştır. Ulus bilincine geç ulaşan bir toplumda bu çeşit sembol ve ritüellerin kullanılarak, ortak bir milli kimlik inşa edilmeye çalışılması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak 2023 yılında yüzüncü yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumun zaten bir milli kimlik kazanmış olduğunu kabul etmek gerekir. Yani Öğrenci Andı işlevselliğini yitirmiştir. Hal böyleyken 21. yüzyıl Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağdışı) bir yaklaşım olacaktır."

"GEREK FAŞİZM GEREKSE KOMÜNİZMDE GÖRÜLMEKTE"

Andımız'ın 1900'lü yılların ilk yarısında yaygın olarak kullanılan uygulamalardan biri olduğunu ve askeri ağırlıklı rejimlerde görüldüğünü anlatan MEB, "Gerek faşizm gerekse komünizm bu ve benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır. Bunun bir yansıması olarak da okullarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu aynı zamanda okulların ideolojikleşmesi ve askerileşmesi anlamına gelmektedir. Oysa günümüzde bu yaklaşım terk edilmiştir. Okullarımızda aleni hiçbir ideoloji savunulmamaktadır, askeri bir disiplin uygulaması da bulunmamaktadır" dedi.