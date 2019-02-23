MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada, çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin artırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak" diye konuştu

MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak
banner404

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,Bilecik Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı  açıklamada, eğitim sisteminde daha önceki çalışmaların üzerine yenilerinin de  ekleneceğini belirterek, eğitimde sisteminin gelişimiyle ilgili projelerin devam  ettiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini  belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız  olacak. Bu çalışmada, çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı  ve okullarımızdaki kalitenin artırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını  paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra da yeni bazı çalışmaları da somut olarak  kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla  kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.
 
Eğitim konusunda Bilecik'in gelişimi ve planları dahilinde  çalışmalarının da olacağını anlatan Selçuk, "Sonuç olarak, önümüzdeki haftalarda  Bilecik'le ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde  Sayın Valimizle, vekilimizle, başkanımızla prensip kararı da almış bulunuyoruz.  Bu karar doğrultusunda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi  derinleştirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunların haberini verme ve  sizinle paylaşma imkanımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Adalet Bakanlığı ilan etti! 2019 yılı...
Adalet Bakanlığı ilan etti! 2019 yılı...
  1. GÜNDEM

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472