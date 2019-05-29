MEB kitaptaki domuz figürü için harekete geçti, öğretmenden savunma istedi

BİR velinin şikâyeti üzerine bakanlık, 2. sınıf İngilizce dersinde, müfredat kapsamında, çiftlik hayvanlarını tanıtmak için kullanılan görsel nedeniyle öğretmenden savunma istedi. Uygulamaya tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Kamusal, bilimsel eğitim politikalarının hayata geçirilmesi noktasında hiçbir adım atmayanlar, öğretmeni, eğitim ve bilim emekçilerini hedef göstermeye devam ediyor” dedi. Öğrenci velisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden yapılan şikâyette “2. sınıfta okuyan kızıma ev ödevinde domuz resimli ingilizce ödevi verildi şikâyetçiyim” ifadeleri yer aldı. Öğretmene iletilen resmi yazı ile aynı gün içinde savunması istendi. Öğretmenin ise MEB’in savunma talebine karşı hukuki yollara başvuracağını belirttiği öğrenildi. MEB’in uygulamasına tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Eğitimcilere yönelik artan şiddetin temel sorumlusu eğitimcileri hedef alan söylemleri, uygulamaları yaratanlardır. Ve dünden bugüne aynı tarz devam ettiriliyor” dedi.