Mazbatayı alır almaz HDP'den sürpriz "Kars" teklifi geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alarak göreve başladı. Tebrik mesajlarının yağdığı İmamoğlu'na HDP'li Pervin Buldan'ndan çarpıcı bir öneri geldi.

BULDAN'DAN "KARS" ÖNERİSİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu tebrik eden Buldan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık" ifadelerini kullandı.

HDP: EKREM İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUZ

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi: "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız."

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 15:12