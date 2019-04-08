Mazbatasını alan Mansur Yavaş'ın ilk sözleri İstanbul oldu!

Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Darısı İstanbul'un başına" dedi.

Mazbatasını alan Mansur Yavaş'ın ilk sözleri İstanbul oldu!
banner404

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş, galip çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara Adliyesijne giderek mazbatasını aldı. Ankara Adliyesi çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Darısı İstanbul'un başına" dedi.

İLK İCRATINIZ NE OLACAK SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir gazetecinin, "İlk icraatınız ne olacak" sorusuna, "Fazla uzatmaya gerek yok." diyerek yanıtladı. Açıklamalarına devam eden Mansur Yavaş, İstanbul'daki yeniden sayımlara vurgu yaraparak, "Darısı İstanbul'un başına." dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 11:33
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki son durumu değerlendirip...
Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki son durumu değerlendirip...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472