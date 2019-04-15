Mazbata tartışmaları devam ederken İBB'den yeni afiş

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri Ekrem İmamoğlu kazandı. Seçim sonrası AK Parti'nin "Teşekkürler İstanbul" afişi asması tartışma yaratmıştı. İmamoğlu da bunun üzerine "İstanbul İttifakı kazandı" diye afiş astı. Bugün İBB şehrin çeşitli yerlerine "Görevden değil gönülden" diye afiş astırması dikkat çekti.

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti 1 Nisan günü İstanbul'un dört bir yanına "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" yazılı pankartlar astı.

İMAMOĞLU'NDAN AFİŞLİ TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın seçim sonrası "Teşekkürler İstanbul" pankartı astırmasına Twitter'dan yanıt vererek "Oy veren milyonlarca İstanbulluya teşekkürler." demişti.

Devam eden afiş tartışmalarının ardından İmamoğlu, şehrin bazı yerlerine "İstanbul ittifakı kazandı" diye pankart astırdı.

İBB'DEN DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

İBB, bu sabah şehrin çeşitli yerlerine "Sevdamsın İstanbul, görevden değil gönülden..." imzalı "Ne yapıyorsak gönülden, ne yapıyorsak sevdamız" diye pankart astırdı.