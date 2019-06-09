Mayınlı alanda çıkan yangın TOMA ile söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile (TOMA) söndürüldü

Mayınlı alanda çıkan yangın TOMA ile söndürüldü
banner404

YANGIN, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Suriye sınır hattında bulunan mayınlı alandaki kuru otlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Nusaybin'deki itfaiye erlerinin yanı sıra, bölgede bulunan jandarma karakolundaki TOMA ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2019, 22:49
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süper Lig takımı 9 milyon TL ödemek zorunda kaldı
Süper Lig takımı 9 milyon TL ödemek zorunda kaldı
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479