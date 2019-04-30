Mavi listedeki terörist yakalandı

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Mavi listedeki terörist yakalandı
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İÇİŞLERİ Bakanlığından, terörden arananlar listesinde  "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı  bildirildi. 
 
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü  mensubu Azimet Ceyhan, Edirne Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin  düzenlendiği operasyonla yakalandı.
Terörist Azimet Ceyhan, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin  Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alıyordu.
 

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