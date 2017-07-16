Matematiğin genç dahisi hayatını kaybetti

BİR süredir meme kanseriyle mücadele eden Mirzakhani’nin hastalığının kemiklerine kadar yayıldığı açıklandı.

ABD’de yaşayan ve çalışan Mirzakhani, çalışmalarında özellikle hiperbolik geometri, ergodik teori, simplektik geometri ve Teichmüller teorisine odaklanıyordu.

Özellikle “Riemann yüzeyi” olarak adlandırılan şekiller üzerine çalışmalar yapan genç matematikçi bu sarmal şekilleri karmaşık sayılarla analiz analiz ederek Riemann yüzeylerinin kendine özgü muhtemel geometrilerini haritalıyor ve böylelikle ortaya çıkan yeni alanları hesaplıyor.

Öte yandan Mirzakhani’nin ölümü İran basınında ezber bozdu. 1979’daki devrimden sonra başörtülü olmayan kadınların gazetelerde yer alamaması kuralı 40 yaşındaki Mirzakhani’nin ölümüyle rafa kaldırıldı. İran’da yayın yapan birçok gazete Mirzakhani’nin başı açık fotoğraflarını birinci sayfadan basarak bir yasağı daha ortadan kaldırdı.