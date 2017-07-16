Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Maskeli gaspçı 20 yıllık polis çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 82 yaşındaki Nadire Akdemir’in maskeli bir kişi tarafından evinde darp edilip üzerindeki ziynet eşyalarının gasp edilmesi olayının şüphelisi olarak, yan taraftaki adliye lojmanları önündeki kulübede görevli 20 yıllık polis memuru 45 yaşındaki İ.G., gözaltına alındı. İ.G.,sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Maskeli gaspçı 20 yıllık polis çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 82 yaşındaki Nadire Akdemir’in maskeli bir kişi tarafından evinde darp edilip üzerindeki ziynet eşyalarının gasp edilmesi olayının şüphelisi olarak, yan taraftaki adliye lojmanları önündeki kulübede görevli 20 yıllık polis memuru 45 yaşındaki İ.G., gözaltına alındı. İ.G.,sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

16 Temmuz 2017 Pazar 18:04
Maskeli gaspçı 20 yıllık polis çıktı
banner404

GEÇEN 10 Temmuz’da, eşi 83 yaşındoaki Ali İhsan Akdemir’in saat 13.00 sıralarında camiye gitmesi üzerine 3 çocuk annesi Nadire Akdemir, Yıldıztepe Mahallesi, 142 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında bulunan evlde yalnız kaldı. 
Yarım saat kadar sonra zil çalınca eşinin camiden döndüğünü zannedip kapıyı açan yaşlı kadın, maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Kapıyı iterek içeri giren saldırgan yumruk atıp, başını duvara çarptığı Akdemir’in yere düşmesini fırsat bilip, kolundaki 5 bilezik ile boynundaki gerdanlığı koparıp aldı. Acı içinde yerde kıvranan Akdemir’in kulağındaki küpelerini de çekerek çıkartan maskeli saldırgan ardından koşarak kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Namazdan Ali İhsan Akdemir, eşini kanlar içinde yerde yarı baygın bulunca, birkaç apartman ileride evi bulunan kızı Enise Satıkın’ı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Kızının haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akdemir, Nazilli Devlet Hastanesi’ni kaldırılıp tedaviye alındı.

KAMERA KAYITLARINDAN SONUÇ ALINAMADI

Soruşturma başlatan polis, hakim ve savcıların oturduğu, sürekli bir polisin beklediği adliyeye lojmanlarının hemen yanındaki binada meydana gelen olayla ilgili olarak şüphelinin tespit edilip, yakalanabilmesi için çevredeki bina ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ancak, güvenlik kamerası kayıtlarından bir sonuç alamayan polis, çevredeki görgü tanıkları ile olayın meydana gelen evin bitişiğindeki hakim ve savcıların kaldığı adliye lojmanları önündeki nöbet kulübesinde görevli 20 yıllık polis memuru İ.G.’nin bir kaç kez ifadelerine başvuruldu.

Polis, ifadelerindeki çelişkilerden şüphelendikleri meslektaşları İ.G.’yi, bugün saat 03.00 sıralarında evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanan İ.G., Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.G., tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliGaspPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim