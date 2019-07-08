MASAK'tan Adnan Oktar'ın televizyon kanalıyla ilgili çarpıcı rapor!

ADNAN Oktar suç örgütünün canlı yayın propaganda aracı A9 isimli televizyon kanalıyla ilgili çarpıcı bir gerçek Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) tarafından ortaya çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmış, Oktar kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atanıp Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks araca el konulmuştu. Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yaptığı A9 TV'ye de giden polis ekipleri şirkette de aramalar yapmış ardından örgüt üyelerinin tüm mal varlıklarına el konmuştu.

MASAK İNCELEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın paravan şirketler üzerinden yurtdışından hayali ihracat yaptığının belirlenince MASAK tarafından incelemeye alınmıştı. MASAK geçtiğimiz günlerde Oktar örgütüne yönelik incelemeyi rapor haline savcılığa sundu. Raporda A9 Televizyon Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2016 ve 2017 yılı ticari defterlerinin incelendiğinde şirketin yüksek olmayan hasılatına karşı neredeyse hasılatın yarısını oluşturan giderlerin şirkete giren herhangi bir para olmamasına rağmen ortaklar tarafından para yatırılmış gibi gösterildiği anlatıldı.

KARA PARA AKLAMA MERKEZİ

Aslında eldeki verilere göre ortakların şirkete hiçbir para yatırmadığı, zaman zaman banka hesabına ortaklar tarafından para yatırılmış gibi gösterilse de bunun hangi ortak tarafından yapıldığının açıkça yazılmadığı belirtildi. İşletmelerin temel amacının kar gütmek olduğu düşünüldüğünde incelemesi yapılan söz konusu şirketin karlı bir şirket olmadığı, kar elde etmediği, kar elde etmeyeceğini bile bile şirketten düzenli olarak hasılatının yarısına varan harcamalar yapıldığı, yasal olmayan yollardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığı ve böylece paraların sisteme sokulduğu kaydedildi.

ORTAKLARDAN PARA YOK

Raporda şirketin banka hesabına 2 bin, 5 bin, 500 lira gibi küçük miktarda paraların yatırıldığı, bu tutarların ne şekilde ve kim tarafından yatırıldığı bilinmemekle birlikte söz konusu paraların farklı kişiler tarafından yatırıldığı anlatıldı. Ortaklardan birinin 2017 yılı içerisinde şirkete sadece 1 kez para yatırdığı, kayıt defterlerinde görülen diğer ortakların bankaya para yatırmadığı anlatılırken örgüt şeması içerisinde yer alan şahısların söz konusu şirkete muhtelif tarihlerde para gönderdiği belirtildi.

PARALARI BÖYLE YASALLAŞTIRMIŞLAR

MASAK raporunun sonunda ise A9 isimli televizyon kanalının ödemelerinin hemen hemen tüm ödemelerinin nereden geldiği belli olmayan, kaynağı belirsiz, belgesel anlamda izaha ve ispata muhtaç paralar ile gerçekleştiği, kayıtlara göre hangi ortak tarafından yatırıldığı belli olmayan para girişlerinin MASAK verilerine göre de belli olmadığı anlatıldı. İncelemesi yapılan şirketin kaynağı belirsiz paraların şirket içine sokulması sureti ile yönetildiği, başka bir ifadeyle örgüt tarafından ele edilen kara paraların sisteme sokulması suretiyle ekonomiye kazandırılarak yasallaştırıldığı anlatıldı.