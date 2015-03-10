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Masaj yaptırma bahanesiyle çağırıp...

Antalya Barosu, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında, A.N. adlı çocuk tutukluya yönelik diğer mahkumlar tarafından işlenen cinsel istismar, işkence, tehdit gibi suçlara göz yumdukları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Masaj yaptırma bahanesiyle çağırıp...

Antalya Barosu, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında, A.N. adlı çocuk tutukluya yönelik diğer mahkumlar tarafından işlenen cinsel istismar, işkence, tehdit gibi suçlara göz yumdukları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

10 Mart 2015 Salı 11:10
Masaj yaptırma bahanesiyle çağırıp...
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya L Tipi cezaevi görevlileri hakkındaki suç duyurusu, Baro Başkanı Alper Tunga Bacanlı tarafından sunuldu. Tutuklu çocuk A.N.'nin 24 Mayıs 2014 tarihinde suça sürüklenen çocukların kaldığı B/7 ünitesine getirildiği belirtilen dilekçede, koğuşa girdiğinde koğuştaki diğer 7 çocuk tarafından dövüldüğü, 27 Mayıs'ta ise karanlık bir odaya kapatılıp ölümle tehdit edildiği, oral seks yaptırıldığı, tecavüz girişiminde bulunulduğu yönünde 7 çocuk hakkında basit yaralama, çocuğun cinsel istismarı ve tehdit suçlarından cezalandırmaları istemiyle dava açıldığı kaydedildi.
KABA DAYAK VE TECAVÜZ YAYGIN
Daha önce aynı cezaevinde raporlara da yansıyan koğuşlarda sürekli kaba dayak ve hakarete uğrayan çocuklara yönelik tecavüz girişimlerinin yaygın olduğuna dikkat çekilerek, çoğu çocuğun diğer mahkumlar tarafından tecavüze uğradığı, psikolojik tedavisi olan mahkumların ilaçlarını içmeyerek, biriktirdikleri ilaçları daha sonra çocuklara verdikleri, sersemleyen çocuklara tecavüze yeltendikleri, çocuk koğuşuyla yetişkin koğuşu arasındaki kapının açık olduğu iddialarına yer verildi.
MASAJ BAHANESİYLE TECAVÜZ 
Yetişkin mahkumların, çocuklardan kendilerine masaj yapmasını istedikleri ve masaj yaptırırken tecavüze teşebbüs ettiklerinin de kaydedildiği suç duyurusunda, tecavüz vakalarının lavabo olarak bilinen yerlerde olduğunun aktarıldığı dile getirildi. A.N. adlı tutuklu çocuğa ilişkin Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde her ne kadar suça sürüklenen diğer 7 çocuk hakkında dava açılmış ise de bugüne kadar ihmal suretiyle cinsel istismar, tehdit ve kasten yaralama eylemlerine sebebiyet veren kamu görevlilerinin olaydaki sorumluluklarının dikkate alınmadığı kaydedildi. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin bu yöndeki hükümlerine de yer verilen suç duyurusunda, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili tüm maddeleri de hatırlatılarak, gayriinsani ve küçültücü muameleye sebebiyet veren kamu görevlileri hakkında kamu davası açılması talep edildi.

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Son Güncelleme: 10.03.2015 10:12
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCezaeviAnayasa
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