Masaj yaptırma bahanesiyle çağırıp...

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya L Tipi cezaevi görevlileri hakkındaki suç duyurusu, Baro Başkanı Alper Tunga Bacanlı tarafından sunuldu. Tutuklu çocuk A.N.'nin 24 Mayıs 2014 tarihinde suça sürüklenen çocukların kaldığı B/7 ünitesine getirildiği belirtilen dilekçede, koğuşa girdiğinde koğuştaki diğer 7 çocuk tarafından dövüldüğü, 27 Mayıs'ta ise karanlık bir odaya kapatılıp ölümle tehdit edildiği, oral seks yaptırıldığı, tecavüz girişiminde bulunulduğu yönünde 7 çocuk hakkında basit yaralama, çocuğun cinsel istismarı ve tehdit suçlarından cezalandırmaları istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

KABA DAYAK VE TECAVÜZ YAYGIN

Daha önce aynı cezaevinde raporlara da yansıyan koğuşlarda sürekli kaba dayak ve hakarete uğrayan çocuklara yönelik tecavüz girişimlerinin yaygın olduğuna dikkat çekilerek, çoğu çocuğun diğer mahkumlar tarafından tecavüze uğradığı, psikolojik tedavisi olan mahkumların ilaçlarını içmeyerek, biriktirdikleri ilaçları daha sonra çocuklara verdikleri, sersemleyen çocuklara tecavüze yeltendikleri, çocuk koğuşuyla yetişkin koğuşu arasındaki kapının açık olduğu iddialarına yer verildi.

MASAJ BAHANESİYLE TECAVÜZ