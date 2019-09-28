Marmara yine sallandı! Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

KANDİLLİ Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.9 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPARKEN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nden Prof. Dr. Haluk Özener depremle ilgili canlı yayında açıklama yaparken bir deprem daha oldu. Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Sadece sismoloji gözlemleri yapmıyoruz. Dolayısıyla Kandilli, 7 gün 24 saat gözlem yapan son teknolojik imkanları kullanan Türkiye'deki nadir hatta tek olacak bir kurumdur. 250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Herkesin üstüne düşen yapmalı. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var."

BÜYÜK DEPREMİN ARTÇILARI SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener, şimdiye kadar 200'ün üzerinde artçı depremin meydana geldiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DEPREMİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde “ön tespit” incelemelerine başlanmıştır.” Açıklamanın devamında depremin bilançosu şöyle açıklandı:“Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır. Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.”

464 BİNADA HASAR

Konut ve iş yeri konusunda ise “İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir. Şehrimize geçmiş olsun diyoruz” denildi.