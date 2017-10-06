Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre saat 02.54'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 16.5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

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