Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

İSTANBUL Silivri'de 5,8 şiddetinde yaşanan depremin ardından bugün aynı bölgede yine çok sayıda deprem oldu. 14.03'te Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından 17:28 sıralarında Merkez üssü Silivri olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.