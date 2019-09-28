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Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli'den alınan bilgilere göre saat 17:28 sıralarında Merkez üssü Silivri olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3,0 olarak ölçüldü.

GÜNDEM 28.09.2019, 18:11
Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi
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İSTANBUL Silivri'de 5,8 şiddetinde yaşanan depremin ardından bugün aynı bölgede yine çok sayıda deprem oldu. 14.03'te Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından 17:28 sıralarında Merkez üssü Silivri olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

#Marmara #İstanbul #deprem
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