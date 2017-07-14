Markete giderken öldürüldü, katili çete çıktı

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri bölgesinde faaliyet gösteren bir çeteyle ilgili bilgi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takipte çetenin elebaşılığını Fuat K.’nın yaptığı belirlendi.Çetenin cinayet, silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, işyeri kurşunlama, yağma, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, başkasına ait suçu üstlenmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, silah ticareti, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek, rüşvet almak ve vermenin de arasında bulunduğu 32 farklı suç işledikleri belirlendi.Yapılan tespitlerin ardından Organize Şube ekipleri Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon başlattı. Fuat K.’nın da aralarında bulunduğu 14 çete üyesi gözaltına alındı. Aramalarda, çocuk oyuncaklarının içerisinde gizlenen anahtarlık şeklinde suikast silahı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 410 mermi ele geçti.Çete ile ilgili yürütülen araştırmada; 17 Ocak 2017 günü Silivri’de markete giderken öldürülen Berkan Ateş olayı da aydınlatıldı. Yapılan tespitlere göre; çete, olay günü aralarında husumet olan Doğan K.’yı hedef almıştı. Doğan K, lüks bir cipten açılan ateşte bacağından yaralanırken, markete alışverişe giden Berkan Ateş’te kurşunların hedefi oldu.Ateş’in ölümüne neden olan silahı çete üyesi Özkan D.’nin kullandığı belirlendi. Başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşılan Özkan D.’nin, Ateş’in ölümüyle ilgili de sorgulanacağı bildirildi.