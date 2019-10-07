banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı

Mardin'de hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevinden alındı

GÜNDEM 07.10.2019, 17:11 07.10.2019, 17:18
Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı
banner404

MARDİN Müze Müdürü Nihat Erdoğan, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca görevinden alındı. Mardin Valiliği’ne yapılan ihbarda Mardin İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın usulsüzlük yaptığı iddia edildi.Bunun üzerine harekete geçen valilik, iddialar üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirmesiyle müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yolsuzluk, zimmete para geçirme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Ilısu ve Dara Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarına ayrılan ödeneklerde usulsüzlük iddialarıyla ilgili rapor hazırladı.

Hazırlanan raporun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın görevinden alınarak müze müdürlüğü emrine verildi. Mardin Müze Müdürlüğü'ne ise sanat tarihçisi Mehmet Deniz’in atandığı bildirildi.

#Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:51
Öğle 12:50
İkindi 16:05
Akşam 18:39
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545