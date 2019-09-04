Mardin'den acı haber: Bir asker şehit, 2 asker yaralı

TAVUKLU Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürerken, patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın memleketi Mardin'in Ömerli ilçesinde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölge operasyon başlattı.