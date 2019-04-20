Mansur Yavaş uyardı: İtibar etmeyin

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bankatik memurlarıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ASLI OLMAYAN HABERLER YAPILMAKTADIR"

"Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Yavaş'ın, 34 bin bankamatik memuru hakkında yasal işlemler başlattığı iddia edilmişti.

İşte Yavaş'ın açıklaması;