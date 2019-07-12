Mansur Yavaş'ın 'ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz' dediği ağaçlar dikildi

KIZILAY Sakarya Caddesi’nde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında, Melih Gökçek döneminde 26 bin 500 TL'ye alındığı ortaya çıkan ağaçlar dikiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "26 bin 500 TL + KDV’ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz" demişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yenileme çalışmalarının başladığı Sakarya Yaya Bölgesi ile yenileme projesinin devamında yapılacak Yüksel Yaya Bölgesi, Konur ve Karanfil sokaklarında eski mevcut yeşil dokusunun korunmasının yanı sıra yeni ağaçlar takviye edeceklerini söyledi. Ankara’nın merkezinde yayalar tarafından en çok kullanılan bölgelerin tamamen yenileme çalışmalarının başladığı belirten Taşdelen, kısa süre sonra bölgenin eskisinden çok daha güzel ve yayaların kullanımına uygun hale getirileceğini dile getirdi.

Yavaş: İthal diye alınıp yerli olarak satılmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönemde ağaç alımları için yaptığı harcamaları açıklamıştı. Yavaş, “Şu anda 26 bin 500 TL + KDV’ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Birçoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış. Hepsinin tespitini yapıyoruz” demişti.