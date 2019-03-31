Manavgat seçim sonuçları 2019 son dakika! 31 Mart Manavgat yerel seçim sonuçları oy oranları!

YEREL seçimlerde CHP Manavgat belediye başkan adayı Şükrü Sözen, Cumhur İttifakı AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz, BTP Manavgat Belediye Başkan adayı Ahmet Yitmez, DP Manavgat Belediye Başkan adayı Gökhan Toraman, Vatan Partisi Manavgat Belediye Başkan adayı Ayşe Nalan Lud, DSP Manavgat Belediye Başkan adayı Ali Çelik oldu. 2014 yılındaki seçim yarışında kazanan taraf CHP olmuştu. 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Manavgat seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Manavgat seçim sonuçlarında oy oranları nasıl? 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Antalya Manavgat belediye başkan adayı Şükrü Sözen, Cumhur İttifakı AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz, BTP Manavgat Belediye Başkan adayı Ahmet Yitmez, DP Manavgat Belediye Başkan adayı Gökhan Toraman, Vatan Partisi Manavgat Belediye Başkan adayı Ayşe Nalan Lud, DSP Manavgat Belediye Başkan adayı Ali Çelik oldu. 2014 yılında yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Şükrü Sözen %40,56 oy ile birinci sırada yer almıştı. 106 mahallesi bulunan Manavgat’da CHP birinci olmuştu. Manavgat 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilir, seçime dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Sonuçlar “Seçim 2019” özel yayını ve “yenialanya.com” da.

Dim TV (dimtv.tv) haber canlı yayın sayfası ile internet üzerinden seçim sonuçları anlık takip edilebilecek.

Alanya'da seçim sonuçlarının en güvenilir adresi Dim TV (dimtv.tv), 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde de Alanya ve Antalya'nın ilk adresi.



Antalya'nın Akseki, Aksu,Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Korkuteli, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ilçelerinin seçim sonuçlarını 31 Mart akşamı yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.

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31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AKSU SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AKSEKİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ALANYA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DEMRE SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DÖŞEMEALTI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ELMALI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ FİNİKE SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GAZİPAŞA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GÜNDOĞMUŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İBRADI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KAŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KEMER SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KONYAALTI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KEPEZ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KORKUTELİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KUMLUCA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MANAVGAT SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MURATPAŞA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SERİK SEÇİM SONUCU

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 17:26