31 MART yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da oy sayım işlemi sadece Maltepe'de devam ediyordu. 1089 sandığın sayımı sürerken Maltepe'de sayım durduruldu. İlave 10 sandık kurulu ve yeniden sayımları iptal edildi. Sandık kurulu sayısı 12'den 2'ye düştü.
OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ TEK İLÇE MALTEPE
İstanbul'da kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un 34 ilçesinde geçersiz oylar sayılırken, 5 ilçesinde de bütün oyların sayım kararı alınmıştı. Bütün oyların sayımı devam eden tek ilçe olan Maltepe'de ise 227 sandık kaldı.
MALTEPE'DE OY SAYIMI DURDURULDU
31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ederken Maltepe ilçesindeki oy sayımları durduruldu.
İLAVE SANDIK KURULLARININ SAYDIKLARI OYLAR YENİDEN SAYILACAK
İlave 10 sandık kurulu ve yeniden sayımları iptal edildi. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.
Sayım işleminin tamamlanmasının ardından il birleştirme tutanağı hazırlanarak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenmiş olacak.
Maltepe'deki sayımlarla ilgili yeni karar! Oylar yeniden sayılacak
Hakimler, Maltepe'deki yeniden oy sayımındaki ilave terminaller ve yaptıkları sayımı iptal etti. İptal edilen terminallerin saydığı oylar yeniden sayılacak
31 MART yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da oy sayım işlemi sadece Maltepe'de devam ediyordu. 1089 sandığın sayımı sürerken Maltepe'de sayım durduruldu. İlave 10 sandık kurulu ve yeniden sayımları iptal edildi. Sandık kurulu sayısı 12'den 2'ye düştü.