Maltepe'deki sayımlarla ilgili yeni karar! Oylar yeniden sayılacak

31 MART yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da oy sayım işlemi sadece Maltepe'de devam ediyordu. 1089 sandığın sayımı sürerken Maltepe'de sayım durduruldu. İlave 10 sandık kurulu ve yeniden sayımları iptal edildi. Sandık kurulu sayısı 12'den 2'ye düştü.

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ TEK İLÇE MALTEPE

İstanbul'da kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un 34 ilçesinde geçersiz oylar sayılırken, 5 ilçesinde de bütün oyların sayım kararı alınmıştı. Bütün oyların sayımı devam eden tek ilçe olan Maltepe'de ise 227 sandık kaldı.

MALTEPE'DE OY SAYIMI DURDURULDU

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ederken Maltepe ilçesindeki oy sayımları durduruldu.

İLAVE SANDIK KURULLARININ SAYDIKLARI OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İlave 10 sandık kurulu ve yeniden sayımları iptal edildi. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.

Sayım işleminin tamamlanmasının ardından il birleştirme tutanağı hazırlanarak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenmiş olacak.