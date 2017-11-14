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Maliye Bakanı Ağbal'ın acı günü

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın amcası Ahmet Ağbal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi

Maliye Bakanı Ağbal'ın acı günü

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın amcası Ahmet Ağbal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi

14 Kasım 2017 Salı 14:15
Maliye Bakanı Ağbal'ın acı günü
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ALMANYA'DA 11 Kasım'da vefat eden Ahmet Ağbal'ın cenazesi, sabah  saatlerinde memleketi Çorum'a getirildi. Ağbal'ın naaşı daha sonra Ulucami'ye  götürüldü.
 
Cenaze törenine katılmak üzere Çorum'a gelen Bakan Ağbal, cami  bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Ağbal'ın  naaşı, Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
 
Cenaze törenine Bakan Ağbal ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum  Valisi Necmeddin Kılıç, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse,  Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile siyasi  partilerden, meslek örgütlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle  vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Naci Ağbalı Ahmet Ağbalçorum
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