Maliye Bakanı Ağbal'ın acı günü

ALMANYA'DA 11 Kasım'da vefat eden Ahmet Ağbal'ın cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Çorum'a getirildi. Ağbal'ın naaşı daha sonra Ulucami'ye götürüldü.



Cenaze törenine katılmak üzere Çorum'a gelen Bakan Ağbal, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Ağbal'ın naaşı, Ulumezarlık'ta toprağa verildi.



Cenaze törenine Bakan Ağbal ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile siyasi partilerden, meslek örgütlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle vatandaşlar katıldı.