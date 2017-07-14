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Makyajlı terörist hepsini açıkladı! İmha edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde özel hedeflere saldırı hazırlığındayken yakalandığı açıklanan 'Rozerin' kod adlı terör örgütü üyesinin yer göstermesiyle yeri belirlenen yüzlerce kilo patlayıcı imha edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu

Makyajlı terörist hepsini açıkladı! İmha edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde özel hedeflere saldırı hazırlığındayken yakalandığı açıklanan 'Rozerin' kod adlı terör örgütü üyesinin yer göstermesiyle yeri belirlenen yüzlerce kilo patlayıcı imha edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu

14 Temmuz 2017 Cuma 09:52
Makyajlı terörist hepsini açıkladı! İmha edildi
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'Roserin' kod adını kullandığı ve kırsaldan belli hedeflere suikast için geldiği açıklanan M.G adlı terör örgütü üyesi Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün terör ve istihbarat şubelerinin takibiyle 2 Temmuz'da yakalanmıştı. Keşifler sırasında ve sonrasında tanınmamak ve dikkat çekmemek için makyaj yaptığı da belirtilen M.G'nin çantasında bol miktarda makyaj malzemesi ve saç boyası bulunmuş, ayrıca kaldığı evde yapılan aramada da tabanca,  çok sayıda mermi, el bombası, 300 gram TNT ve bomba yapım malzemeleri bulunmuştu.

İMHA EDİLDİ! 

Gözaltına alınarak sorgulanan M.G, terör örgütünün silah depoladığı sığınakların ve bombaların da yerini gösterdi. Bomba imha ekipleri yüzlerce kiloluk patlayıcıları bulundukları yerde imha etti.

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Anahtar Kelimeler:
TeröristMakyajRozerin
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