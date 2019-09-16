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Makilik alanda yangın panik yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı

GÜNDEM 16.09.2019, 09:13
Makilik alanda yangın panik yarattı
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BODRUM ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

#bodrum #makilik #Yangın
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