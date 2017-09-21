Mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı kamerada

OLAY, Pendik’te bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyenin su ile dolan asansör boşluğuna bir köpek düştü. Su içerisinde mahsur kalan köpek uzun süre havladı. Çevredekilerin fark etmesiyle haber verilen Pendik Belediyesi ekipleri olay yerine geldi. Belediye ekipleri suyun içerisinde mahsur kalan ve durmadan havlayan köpeği, boynuna taktıkları bir halat yardımı ile kurtardı.