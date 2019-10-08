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Mahkemeden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

GÜNDEM 08.10.2019, 16:14 08.10.2019, 16:15
Mahkemeden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı
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#ahmet altan #Nazlı Ilıcak #mahkeme
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