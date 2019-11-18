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Mahkemeden 'Jet Fadıl' mağdurlarını sevindirecek karar!

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' adıyla tanınan Fadıl Akgündüz'ün İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden mülk alarak dolandırılan Olcay Uzun adlı vatandaş, açtığı davayı kazandı. Karar, emsal niteliği taşıyor.

GÜNDEM 18.11.2019, 11:18
Mahkemeden 'Jet Fadıl' mağdurlarını sevindirecek karar!
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AK Parti iktidarı, "yeşil sermaye" adı altında dolandırılan yüz binlerce insanın haklarını aramasının önüne geçecek bir düzenleme üzerinde çalışırken yargıdan mağdurları sevindirecek bir karar çıktı. Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden devre mülk satın alarak dolandırılan Olcay Uzun, ödediği paranın iadesi için açtığı davayı 3 yıl sonra sonra kazandı. Mahkeme davacının ödediği 120 bin 995 TL'nin yasal faiziyle beraber geri ödenmesine karar verdi. Bu karar Caprice Gold şirketine para yatıran mağdurlar tarafından açılan davalarda emsal olma niteliği taşıyor.

127 BİN 813 TL'NİN GERİ ÖDENMESİNİ İSTEDİ

Olcay Uzun yüzlerce Jet Fadıl mağdurlarından sadece birisi. 2011 ve 2013 yılında Jet Fadıl'ın Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden 4 adet devre mülk satın alan Uzun, toplamda 127 bin 813 TL ödeme yaptı. Ancak Caprice gold şirketi sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmedi. Bunun üzerine Uzun avukatı aracılığıyla Fadıl Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut, İbrahim Obut ve Caprice Gold şirketine dava açtı. Uzun, devre mülk için yatırdığı 127 bin 813 TL'nin kendisine geri ödenmesini istedi.

DİLEKÇEDE CÜBBELİ'NİN ADI DA GEÇTİ

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; Uzun'un avukatı Acun Papakçı'nın dava dilekçesinde davalıların bir dolandırıcılık yöntemi olan "Ponzi" isimli dolandırıcılık sistemini kullandığını, hedef kitlenin ise muhafazakârlar olarak belirlendiğini aktardı. Para toplama sırasında "Ponzi" sisteminin ön gördüğü şekilde ünlü kişilerden yararlanıldığını belirten avukat Papakçı'nın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Kamuoyunda Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) ile sohbetler yapılarak devre mülk gelirinin helal olduğuna dair fetva alınmıştır. Yine kamuoyunda tanınan sporculardan Tanju Çolak devre mülk satış sorumlusu olarak işe alınmış, eski milli sporcu Alpay Özalan ile reklam yapılmıştır. Dolayısıyla bir hukuki ilişkiden çok, bilinçli hareket edilerek böylece yatırımcıların dolandırılması söz konusudur."

Papakçı dilekçesinde davacılardan, müvekkilinin ödediği 127 bin 813 TL'nin yasal faiziyle beraber iadesini istedi. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi davacının Caprice Gold Gayrimenkul'e açtığı davanın kısmen kabulü ile 120 bin 995 TL'nin yasal faiziyle beraber davalı Caprice Gold şirketinden alınıp davacıya verilmesine karar verdi. Ancak mahkeme diğer davalılar yönünden ise husumet yokluğu nedeniyle reddetti.

#mahkeme #Jet Fadıl #Fadıl Akgündüz #caprice gold
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