Mahkemeden Hanefi Avcı iddialarına yanıt

HANEFİ Avcı'nın mahkemeye dilekçe göndererek FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu bulunan eski emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak’ın tahliyesini sağladığı yönünde basında yer alan haber üzerine Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“23 Eylül 2017 günü bazı medya kuruluşlarına ait internet sitelerinde eski emniyet müdürü olduğu belirtilen bir şahsın Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden üst düzey bir emniyet yetkilisine kefil olarak tahliyesini sağladığına yönelik haber yayınlanması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/231 Esas sayılı dosyasında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından yargılanan sanık, 26 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınmış olup, 02/08/2016 tarihinde Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, 17 Mart 2017 tarihli iddianame ile kamu davası açılmış, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen yargılamada 20 Eylül 2017 tarihinde yapılan 2. Oturumda sanığın tahliyesine karar verilmiş, bu karara karşı 21 Eylül 2017 tarihinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz yoluna gidilmiştir. Haberlerin içeriğinde yer alan 03 Şubat 2017 tarihli dilekçenin 07 Şubat 2017 tarihinde dosyaya gönderildiği görülmüştür. Türk ceza yargılamasında hukuka uygun şekilde elde edilmiş maddi delillerle yargılama yapılması zorunlu olmakla, kararların oluşumuna sıfatları her ne olursa olsun verilen kişisel kefaletlerin hiçbir etkisi olmayıp; habere konu olan sanığın tahliye edilmesine, tamamen yargılama sırasında mevcut maddi delillerin değerlendirilmesi neticesinde karar verilmiştir. Bununla birlikte 07 Şubat 2017 tarihide henüz kamu davası açılmadan dosyaya gönderilen dilekçenin aradan 7 ayı aşkın bir süre geçtikten sonra, 20 Eylül 2017 tarihinde sanığın tahliyesini sağladığı iddiası maddi gerçeklikle örtüşmemektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; bazı haber sitelerinde adı geçen eski emniyet müdürlerinden birinin sanık lehine dilekçe göndermek suretiyle tahliye edilmesini sağladığına ilişkin gerçeği yansıtmamaktadır.”