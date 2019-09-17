Mahkemede "Kediciklerle ilişkiye girdin mi?" sorusu yöneltildi

"SUÇ işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi suçlardan da hapsi istenen Adnan Oktar, hakim karşısında.

"KADINLARA ŞEFKAT DUYUYORUM"

Oktar, duruşmada hakimin 'Kedicik' olarak adlandırılan kadınlarla herhangi bir cinsel münasebeti olup olmadığı yönündeki soruya, "Kadınların hepsini çok seviyorum. Allah aşkıyla seviyorum, şefkat duyuyorum, kadınlara karşı saygımı herkes bilir" şeklinde yanıt verdi.