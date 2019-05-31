Mahkeme 'Sorumlusu belediye' dedi: Köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden İranlının yakınlarına tazminat ödenecek

SAMAD Yakyakhanı, Rouzbeh Yakyakhanı ve Effat Abdı adlı İran vatandaşları, yakınları Majid Yakyakhanı'nın 26 Mart 2012'de başıboş köpeklerin saldırısı nedeniyle öldüğü iddiasıyla 2013 yılında menevi tazminat davası açtı. 11 Mayıs 2018'de davayı karara bağlayan mahkeme, gerekçeli kararında Hayvan Hakları Koruma Kanununu da hatırlatarak şu görüşlere yer verdi: "Majid Yakyakhanı'nın yürüyüşe çıktıktan bir saat sonra sit alanında vücudu ve kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulunması üzerine açılan davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda 'Ölümün hayvan ısırıkları ile oluşması mümkün, vücudunun yaklaşık yüzde 50'sinin derin kas ve damar harabiyetine bağlı gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtilmiştir. Bu haliyle ölenin başıboş köpeklerin saldırısıyla vefat ettiğinde duraksama bulunmamaktadır. Kanunda sahipsiz hayvanların belediyenin kuracağı bakımevlerinde kontrol, aşı ve kısırlaştırılmalarının yapılacağı, ardından alındığı yere bırakılacağı düzenlenmiştir. Olay yerine gelen veteriner ve diğer görevlilerin de bu köpeklerin saldırısına uğradığını dolayısıyla davalı idarelerin, hizmet kusurlarının bulunduğu anlaşılmaktadır" denildi. Mahkeme, kararda belediyeleri üç davacıya ayrı ayrı 50 bin TL manevi, eş Effat Abdı'ya da ayrıca 84 bin 353 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.