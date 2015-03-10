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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mahkeme, oğullarını elinden aldı

NORVEÇ'in başkenti Oslo'da yaşayan 45 yaşındaki Ömer Dağ ile eşi 29 yaşındaki Mehtap Dağ, çocukları 6 yaşındaki Egemen ile 4 yaşındaki Efecan'ın, sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı rapor yüzünden ellerinden alındığını ileri sürdü. Yurtta olduğu söylenen çocuklarını 6 aydan beri göremediklerini, söyleyen Mehtap ve Ömer Dağ çifti, onların hayatından endişe ettiklerini söyledi

Mahkeme, oğullarını elinden aldı

NORVEÇ'in başkenti Oslo'da yaşayan 45 yaşındaki Ömer Dağ ile eşi 29 yaşındaki Mehtap Dağ, çocukları 6 yaşındaki Egemen ile 4 yaşındaki Efecan'ın, sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı rapor yüzünden ellerinden alındığını ileri sürdü. Yurtta olduğu söylenen çocuklarını 6 aydan beri göremediklerini, söyleyen Mehtap ve Ömer Dağ çifti, onların hayatından endişe ettiklerini söyledi

10 Mart 2015 Salı 12:02
Mahkeme, oğullarını elinden aldı
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OSMANİYELİ Ömer Dağ, aşçı olarak çalışmak için 1998'de Norveç'e gitti. Uzun süre Norveç'te yaşayan Ömer Dağ, 2008 yılında Osmaniye'de ablasının komşusu olan Mehtap Dağ ile görücü usulüyle evlendi. Eşini Türkiye'de bırakan Dağ, Norveç'e geri döndü. İlk çocuğu Egemen'i Osmaniye'de dünyaya getiren Mehtap Dağ, yaklaşık bir yıl sonra oğlu ile birlikte Norveç'e eşinin yanına taşındı. İkinci çocukları Efecan doğduktan sonra aralarında tartışma çıkan Mehtap Dağ, karakola giderek eşinden şiddet gördüğünü ileri sürüp şikayetçi oldu, 6 ay evden uzaklaştırma cezası verilen Ömer Dağ, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE ELİNDEN ALDILAR
Ömer Dağ, bir bölümü ertelenen cezasını çektikten sonra eşi Mehtap Dağ ile barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, Mehtap Dağ, 2014'te rahatsızlanan annesini görmek için Türkiye'ye döndü. Genç kadının ülkesine dönmesinden sonra Ömer Dağ, çocukları ile birlikte kaldı. Mehtap Dağ'ın kesin dönüş yaptığını ileri süren Oslo Çocuk Mahkemesi ve sosyal hizmet uzmanları, inceleme başlattı. Kreşte eğitim gören Egemen ile Efecan'ın baba Ömer Dağ'dan şiddet gördükleri yönünde rapor hazırlayan görevliler, psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürdükleri Ömer Dağ'ın elinden çocuklarını aldı. Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'deki eşinin yanına gelen Ömer Dağ, çocuklarını geri almak için Oslo'da hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. Kendilerine psikolojik şiddet uygulandığını ileri süren Ömer Dağ, yaşadıklarını şöyle anlattı:
EŞİM RUHSAL SORUNLAR YAŞADIĞINI SÖYLEMİŞ
"Eşimin basit bir şikayeti sonrasında gözaltına alındım, 4 gün nezarette tutuldum. Bana eşime şiddet uyguladığımı kabul ettirmek için tehdit ettiler. Eğer şiddeti kabul etmezsem, eşimin iftira etmekten daha ağır ceza alacağını söyleyerek baskı yaptılar. Bütün yaşananlar psikolojimi bozmuştu. Daha sonra eşimle barıştık, bir araya geldik. Aramızda sorun da yoktu. Eşim annesini özlediğini, biraz da kafasını dağıtmak istediğini söyleyip Türkiye'ye döndü. Dönerken, 'neden gidiyorsun' diye sormuşlar, eşim de ruhsal sorunlar yaşadığını, Norveç'e uyum sağlayamadığını kafasını dinlemeye gittiğini söylemiş. Aramızda daha önce yaşanan olayı ve bu bilgileri birleştirip, benim aileme şiddet uyguladığımı iddia ettiler. Ben bu güne kadar tek bir fiske bile vurmadım. Çocuklarıma da telkinlerde bulunup, kendilerini dövdüğümü söylettiler."  Çocuklarına kavuşma hayaliyle yaşadığını söyleyip gözyaşı döken genç kadın, "Ben yavrularımı istiyorum, her gün rüyalarıma giriyorlar" diyerek yardım istedi. Ömer Dağ, tekrar Norveç'e döneceğini eşi Mehtap Dağ'ın ise bir süre daha ailesiyle birlikte Türkiye'de kalacağını söyledi.
Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 10.03.2015 11:03
Anahtar Kelimeler:
mahkeme oğullarını elinden aldı
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