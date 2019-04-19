Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun talimatını durdurdu

İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik talebine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

MAHKEME KARARINDAN

Mahkemenin kararında, "uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği" hatırlatılarak, "Olayda iptali talep edilen işlem konu itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan; davalının birinci savunması ile aşağıdaki ara kararına yanıt alındıktan veya savunma ve ara kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" ifadeleri yer aldı.