Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. İşte Ünal’ın açıklaması ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

KADİR TOPBAŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

"İstifa kişisel bir karardır. Burada sayın Kadir Topbaş’ın hem istifasını açıkladığı esnada hem de daha sonrasında açık bir şekilde bunun kendi kişisel kararı olduğunu, onurlu bir şekilde görevini yerine getirdiğini ve teslim ettiğini ve İBB’den istifasının davasından ayrılmak anlamına gelmediğini kendisi ifade etti. Tabi ki istişarelerde bulunmuştur ve bunların neticesinde kenedi kişisel tercihini yapmıştır. Hiçbir tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. Bu süreç içinde yaşananlar olup bitenler tamamının toplamı sayın kadir Topbaş’ı bir tercih noktasına getirmiştir.

İBB SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ADAYINI BELİRLEDİ Mİ?



Burada karar verici olan İBB meclisidir. Perşembe günü yapılacak meclis seçimleriyle başkanın kim olduğuna bizzat belediye meclisi karar verecektir. Biz de tabi bu seçim öncesinde kendi istişarelerimizi yaptık.Bu istişareler doğrultusunda meclis üyelerimiz o gün bir karar verecekler.

KUZEY IRAK’A EKONOMİK YAPTIRIM OLACAK MI? HABUR KAPATILACAK MI?

Biz MYK toplantılarında meseleyi daha çok siyasi akıl yönünden ele alırız. Biz bölgede artık terör fazının başka bir sürece dönüştüğünü görüyoruz. Bugüne kadar bölgenin terör örgütleri üzerinden terörize edilmesi süreci artık yeni bir faza dönüşmüş durumda. Bu yeni faz bölgede sınırların statülerin konuşulduğu, gerilim alanlarının değiştirildiği bir döneme evriliyor. Biz bölgemizde sınırların değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim ırak ve Suriye ile sınırlarımız bellidir. Biz Suriye ve Irak’ın torak bütünlüğünden yana olduğumuzu söyledik. Sınır kapılarımız henüz kapatılmış değil. Çünkü Irak merkezi yönetimi sınır kapılarını teslim almak üzere harekete geçmiş durumda. Biz bu girişimin sonucuna göre kararımızı açıklayacağız."