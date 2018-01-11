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Mahalleyi ayağa kaldıran istihbarat! Aranan DEAŞ'lı teröriste şok baskın

Kayseri'de aranan terör örgütü DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla yakalandı

Mahalleyi ayağa kaldıran istihbarat! Aranan DEAŞ'lı teröriste şok baskın

Kayseri'de aranan terör örgütü DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla yakalandı

11 Ocak 2018 Perşembe 01:23
Mahalleyi ayağa kaldıran istihbarat! Aranan DEAŞ'lı teröriste şok baskın
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KAYSERİ'DE aranan terör örgütü DEAŞ üyesi şahıs, Gaziantep'te eş zamanlı olarak 3 ayrı eve yapılan baskınla ele geçirildi.

Edinilen bilgiye Kayseri'de aranan bir DEAŞ'lı terörist, Gaziantep'te bulunduğu ihbarı üzerine Kayseri ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma harekete geçti.

JANDARMA DA DESTEK VERDİ

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde bulunan düzenlenen operasyona, her iki ildeki terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve özel hareket ekipleri ile İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri katıldı. Organize ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aranan terörist kıskıvrak, yakalandı. Örgüt üyesi şahıs ile birlikte bir adet otomatik silah ve çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ'lının, işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriDEAŞGaziantep
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