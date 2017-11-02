İSTANBUL 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 10'ncu celseye, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut ile çok sayıda mağdur ve avukatları katıldı.



11 DAVA DOSYASI DAHA BİRLEŞTİRİLDİ



Müştekilerin tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'den şikayetçi olması nedeniyle farklı mahkemelerde açılan 11 dava dosyasının daha bu davayla birleştirilmesine karar verildi. Müşteki Özlem Sürmeli Caprice Gold projesinden 2013 ve 2014 yıllarında 3 devremülk sözleşmesi yaptığını, bunun karşılığında 600 bin lira ödediğini, sadece 4-5 ay kira bedeli aldığını, mağdur olduğu için şikayetçi olduğunu söyledi. Caprice Gold projesinden 1 milyon liralık devremülk aldığını belirten müşteki Mustafa Sürmeli ise, "Yaklaşık 1 yıl kira bedeli aldım. 50-60 bin lira tutarındadır. Devre mülk tapularımı da aldım. Henüz inşaat tamamlandığı için mağdur oldum. Kira ödemesi de yapılmamaktadır. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Diğer müştekiler de şikayetçi oldu.

Mağdurlar isyan etti: Bizi soydu soğana çevirdi



BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK



Daha önce bilirkişi heyetinin oluşturulamadığını, bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müzekkere yazılarak bilirkişi isimlerinin bildirilmesinin istendiğini belirten mahkeme heyeti, yazılan müzekkere cevabında görevlendirilen kişilerin belli olması nedeniyle dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Heyetin ara kararının ardından, mağdurlar Fadıl Akgündüz'e "Ölünce gelir adalet" diyerek tepki gösterdi.



28 MART'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.



DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR



Duruşma sonrasında Caprice Gold mağdurlar, mahkemenin ardından adliye önünde toplanarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Davanın gidişatından memnun olmadıklarını dile getiren yatırımcılar, konuya devletin el atmasını istedi. Capris Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Galip Oflazer, "Bütün arkadaşlar mağdur. Bugünkü mahkemede de görüldü ki bu mağdurlar artıyor. Fakat mahkemenin gidişatına göre değişen hiçbir şey yok. Fadıl Bey'e sorduklarında, nezaketten bey diyorum, bir önceki söylediklerinin aynısını söylüyor. Ne diyor; 'Proje büyük olduğu için. Memleketin durumu ortada. Ekonomik durumlar ortada. Görüşmeler var' gibi aynı mazeretleri söylüyor. Sorgulamadan bir netice çıkacağını hiçbirimiz düşünmüyor. Ama biz Türk adaletine güveniyoruz. Biz hükümetimizden de bu olaya el atmasını istiyoruz. Bilgileri var. Fakat herhangi bir gelişme yok. İnsanın aklına değişik şeyler geliyor" dedi.



"GECİKMİŞ ADALET ADALET DEĞİLDİR"



Mağdurlardan Mehmet Ayhan ise "Geçikmiş adalet adalet değildir. Fadıl bey burayı bize kira garantili verdi. Daha sonra da bitmemiş inşaattan kira verilmez dendi. İnsanlarda onun islam duygusuna inanarak sömürüldü" diye konuştu.



"O GÜNÜN SİYASETÇİLERİN SÖZÜNE YATIRIM YAPTIK"



Galip Metehanoğlu, "Devlet var diye biz buraya paramızı yatırdık. 'Tapu vereceğiz' dediler. Belediye başkanları 'biz burdayız' dediler. O günün siyasetçileri bize, 'Burası dünyanın en büyük 7 yıldızlı oteli olacak' sözünü verdi. Didim'deki proje sahiplerinin hiçbir kaybı yok. Orada oturanlar bizim paramızla oturuyor. Sıkıntımız büyük devletin bu olaya acil el atması istiyoruz" şeklinde konuştu.



"BAŞBAKAN'DAN YARDIM BEKLİYORUM"



Melek Topaç da, "Başbakan'dan yardım istiyoruz. Hakimden artık hiçbir şey gelmiyor. bize yardım etmiyorlar. Dini kullanarak bizi kullandılar. Lütfen bizim başımızın çaresine baksınlar" ifadesinde bulundu.



"CUMHURBAŞKANIMA SESLENİYORUM"



Hulusi Mert ise, "Ben de Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kendisine beş vakit dua ediyorum. Canım da ona fedadır. Çok da seviyorum. Ama ben de ondan Allah rızası için bu davayla ilgilenmesini istiyorum. Bu hırsız adam binlerce adamın hakkını yedi" dedi.



"MAHKEME UZATTIKÇA, FADIL SAĞA SOLA KAÇIYOR..."



Yakup Terzi da, "Fadıl Akgündüz bizi soydu soğana çevirdi. 4-5 senedir bizim hakkımızı yiyor. Devletimiz nerede, ben anlamıyorum. Arkamızda duracak hiç kimse yok. Sözde adalet sarayı yapmışlar. İnsanlar mağdur. Bitmiş. Herkes rezil olmuş. 500 bin TL değerinde 5 tane devre mülk aldık. Şuan halimize bakın. Projenin bitmesini beklemiyorum. Bu proje bitmez. Mahkemeden beklentimiz konuyu daha hızlı çözmesi ve uzatmaması. Uzattıkça Fadıl sağa sola kaçıyor. Hiç görünmüyor. Hiç bir yerde yok. Biz bu projenin bitmesini istemiyoruz. Bize paramızı versin arkadaş" diye konuştu.