Mağdur vatandaşı bilgilendirmede SMS dönemi

EMNİYETTE mağdur vatandaşı bilgilendirme dönemi başladı. Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı suçlar kapsamına giren olaylar nedeniyle mağdur olup polis merkezlerine müracaat eden vatandaşlar, olayın şüphelileri yakalandığında veya konuyla ilgili çalışmalar sürerken gönderilen SMS'lerle bilgilendirilmeye başlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, mağdur vatandaşların müracaat ederek şikayette bulunması, ardından şikayeti ile ilgili gelişmeleri takip etmek için tekrar polis merkezlerine gidip gelmesi ile oluşan zaman ve enerji kaybını önlemek için yeni bir önlem aldı. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı işbirliğinde SMS uygulaması projesi hazırlandı.

PİLOT BÖLGELER

Pilot uygulama Ankara, Aydın, Gaziantep, Trabzon ve Mardin'deki 136 polis merkezinde test edildi. Testlerden sonra uygulama 6 Kasım itibarıyla ülke genelindeki bin 265 polis merkezinde faaliyete geçirildi. Proje sayesinde vatandaşların artık şikayetçi olduğu konuyla ilgili bilgi almak için polis merkezlerine gitme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Uygulamada mağdur vatandaşa müracaatı sırasında şikayetçi olduğu konuyla ilgili belli aralıklarla bilgilendirme mesajı almak isteyip istemediği soruluyor. Bilgi almak istediğini belirten vatandaştan istenilen cep telefonu numarası sisteme kaydediliyor. Şüpheliler yakalanınca ve zanlıların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyorsa 4 ayda bir olmak üzere mağdur vatandaşa otomatik bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

Mesajlarda "... Polis Merkezi Amirliğine ... tarihinde yapmış olduğunuz müracaatınızla ilgili şüpheli/şüpheliler adli mercilere sevk edilmiştir." ya da "Müracaatınız ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer alıyor.

Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda kullanılan uygulamanın kapsamının genişletilmesi için çalışma başlatıldı