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Mağazada elle tacize isyan

Mersin’de mağazada elle tacize uğrayan genç kız, olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan S.A. adlı şüpheli tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılırken, genç kız karara itiraz etti

Mağazada elle tacize isyan

Mersin’de mağazada elle tacize uğrayan genç kız, olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan S.A. adlı şüpheli tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılırken, genç kız karara itiraz etti

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:05
Mağazada elle tacize isyan
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TWİTTER'DA‘Selon’ adını kullanan Mersinli genç kız, bir alışveriş merkezinde tacize uğradığını belirterek olayı takipçileriyle paylaştı. Kendisi gibi tacize uğrayan kadınların susmamamasını isteyen genç kız başından geçenleri şöyle anlattı:

- Bugün yaşadığım bir taciz olayını anlatacağım, gerçekten mide bulandırıcı ve meselenin öznesi olmak başlı başına katliam sebebi. Bir mağazada gayet sıradan alışveriş yapmaya çalışıyorum elime bir şeyler alıp bırakıyorum vs. Yanımdan bir adam geçerken önce omzuma çarpıyor. Sonra çarptığı kolunu bacaklarımın arasından geçiriyor ama bunlar saniyenin üçte birinde yaşanıyor.

- Şok olmuş bir durumdayım arkama dönüp adamı gördüm ‘sen ne yaptığını zannediyorsun’ falan diyebildim aklıma gelen tek mantıklı şey bu oldu. Benim sesimi duyunca annem yanıma koştu. Adam hâlâ diyor ki ben bir şey yapmadım. Adamı itekliyoruz filan. Biz adamla tartışma haliyken yanımıza bir kadın geldi. Az önce onu da taciz etmiş. Kadın adamı izliyormuş, bana da bir yapacak mı diye..- Güvenlik çağırdık anında geldiler. Güvenlik de bu adamı takip ediyormuş ama birilerinin ses çıkarmasını bekliyorlarmış. Adam bana gelmeden önce bir kaç kadına daha aynı şeyi yapmış ama herkes sessiz. Artık her kadını nasıl bir korku sarmışsa. Polis vs geldi. Adamdan şikayetçi olacağız ama gelip bizi tebrik ediyorlar ‘çok güzel yaptınız sesinizi çıkartmakla’ filan diye. Saçmalığa bak! Adam bana cinsel tacizde bulunacak ve ben alın şunu dediğim için tebrik ediliyorum.

- Karakola gittik ifade vereceğiz babam kardeşim filan da geldi hepimiz acayip gerginiz haliyle alt üst olmuş durumdayız. Tacizcinin adı S.A. İfadesinde alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiş. Tacizci adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacak, biz itirazımızı yapacağız. O adamın peşini ölsem yine bırakmam. İsterse dava milyon kere düşsün ben aynı şeyi yapmaya devam edeceğim. Tek ricam, kadınlar korkmayın. Cinsel saldırıya sessiz kalmayın.Taciz anını anlattı: O an ne yapacağımı şaşırdım sadece itebildimGenç kız, saldırı anını şöyle anlattı: “Öyle saçma bir an ki ne yapacağım ben şimdi diyorsun ve bayağı yapman gereken bir çok şeyi yapamıyorsun. Mesela sadece itebildim adamı. Hak ettiği bu muydu, hayır. Annem sinirli ve adama vurmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı mağazadan kamera kaydı istendi kayıtta da bariz bir şekilde belli. Bende de bir kamera kaydı var 15 saniyelik filan. Bendeki tam net değil (yukarıdaki görüntüler) çünkü ön cepheden gören bi kamera ama polisin aldıkları yandan görünüyor. İstiyorum ki o tacizci beni bulsun, bu sefer ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum.İlk neresine vurmam gerektiğini, yumruğumu nasıl sıkmam, yüzüne nasıl tükürüp o bana dokunduğu eline ne yapmam gerektiğini biliyorum.”Keşke orada parçalasaydımGenç kız olayı paylaştıktan sonra yapılan yorumlara da cevap verdi: “Bütün bunlar olurken bir de ‘yanında erkek olsaydı yapamazdı’ diyenler var. Yanımda bir erkeğe ihtiyacım yok! Bana herhangi bir koşulda dokunamazsınız. Bunu cesaret diye nitelendirmeyin. O adamı orada parça parça etseydim evet o cesaret olurdu ama benim yaptığım zaten aslında yapmamız gereken. Şu an annem beni yalnız başıma tuvalete bile göndermiyor ama bize bunu yaşatan salına salına geziyor. Ben de korkuyorum, çok korkuyorum hem de ama ben hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim. Siz o iğrenç zihniyetinize, iğrenç elinize, o iğrenç dilinize sahip olmayı öğreneceksiniz.”  

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Anahtar Kelimeler:
MağazaMağaza TacizMersinTwitter
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