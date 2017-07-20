Mağarada sıkışan hainler böyle teslim oldu!

Operasyonlarda, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.

Örgütün yıllardır girilmeyen mağaralarına tek tek giren Mehmetçik, çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirdi.

Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de sürdürülen operasyonlarda, Mehmetçik karşısında çaresiz kalan teröristler, hayatta kalmak için teslim olmaya başladı.

TERÖRLE mücadelede 'taarruz' parolasıyla operasyon lar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri , terör örgütü PKK 'ya büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

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