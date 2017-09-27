Magandalar havaya ateş açtı, 1’i hamile 2 kadın yaralandı

OLAY, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hamile olduğu belirlenen Bahar Karakaya (29) ile komşusu Fatma Katılmış yaralandı. İki kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kadın Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Her iki kadının vücudunda çok sayıda saçma yarası bulunurken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hamile olan Bahar Karakaya’nın Edirne’de öğretmen olduğu ve izne geldiği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri magandaların yakalanması için arama çalışması başlattı
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