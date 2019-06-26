Mado'da cinsel ilişkiye girdiler iddiası! O an...

Restoran zinciri Mado'da yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki skandalı videosu sosyal medyada yayıldı. Bir çiftin restoran zinciri Mado'da olduğu iddia edilen görüntülerde cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Sosyal medyada çok konuşulan o görüntü ile ilgili Mado'dan açıklama geldi.

banner404

SKANDAL görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Twitter’da paylaşılan video için Ekşisözlük platformunda bir başlık açıldı.

Mado'dan cinsel ilişki videosuna açıklama

Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 14:41
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya CHP: İstanbul zaferi tüm Türkiye'nindir!
Alanya CHP: İstanbul zaferi tüm Türkiye'nindir!
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479