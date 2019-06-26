Mado'da cinsel ilişkiye girdiler iddiası! O an...

SKANDAL görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Twitter’da paylaşılan video için Ekşisözlük platformunda bir başlık açıldı.

Mado'dan cinsel ilişki videosuna açıklama

Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 14:41