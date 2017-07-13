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Maden firması ile köylüler karşı karşıya geldi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tapulu arazilerinin işgal edildiğini ileri süren köylüler, yolu trafiğe kapatarak, maden firması araçlarının geçişini engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, köylüleri tazyikli su ve biber gazı ile dağıttı

Maden firması ile köylüler karşı karşıya geldi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tapulu arazilerinin işgal edildiğini ileri süren köylüler, yolu trafiğe kapatarak, maden firması araçlarının geçişini engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, köylüleri tazyikli su ve biber gazı ile dağıttı

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:28
Maden firması ile köylüler karşı karşıya geldi
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OLAY, Mazıdağı ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fosfat çalışması yapan maden şirketinin tapulu arazilerini işgal ettiğini ileri süren köylüler, yolu trafiğe kapatarak, şirketin iş makinelerinin geçişini engelledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Güvenlik güçleri, yolu trafiğe açmaları uyarısı yaptığı köylülere, dağılmamaları üzerine biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında biber gazı kapsülünün isabet ettiği bir kişi hafif yaralandı. Müdahalenin ardından köylülere eylemlerini sonlandırdı. 
Maden şirketinin 5 yıldır köylerini işgal ettiğini belirten vatandaşlardan Ercan Önen, “Artvin’de yaşanan olayın aynısını yaşamaktayız. Köylülere herhangi bir hak verilmedi, köylüler muhatap alınmadı. Şuanda köyün tamamında boşaltma mevcut. Tek talebimiz köylülerin mağdur duruma getirilmemesi. Taşeron şirket tapulu arazilerimizi işgal etti. Ayrıca köyün boşaltılması durumda da köylüye yeni bir yaşam alanı oluşturulması gerekiyordu. Köylülerin bu talebi hiçbir zaman ciddiye alınmamıştır. Yaklaşık 60 yıldır tapulu olan arazilerimizin tamamı işgal altındadır, tapularda mülkiyet haklarının korunması gerekiyor. Mülkiyet haklarımızın korunmasını devletten talep etmekteyiz” dedi. 
“Taşeron firma köylüyü muhatap almıyor”

Muhtar Mehmet Hadi Araç ise, şirket yetkililerinin kendilerine tebligat göndermediğini ileri sürerek, şu iddialarda bulundu: 
“Şirket yetkilileri bize, ‘Muhatabımız devlet olduğu ve hiçbir şekilde sizinle muhatap olmayacağız’ dediler. 84 yılından beri köyü boşaltacaklarını söylüyorlar. Bugüne kadar bu köyün boşaltılmasına yönelik hiçbir devlet memuru gelip bize bilgi vermedi. Fakat şirket yetkilileri, ‘Bize gelip köyü boşaltın’ diyor. Biz de şirket yetkililerinden bir aylık süre istedik. Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Hepimizin elinde tapu var.”
“İlerleyen süreçte açıklama yapacağız”

Şirket yetkilisi Veysi Işık, kurumsal bir firma olduklarını belirterek, konu ile ilgili ilerleyen süreçte açıklama yapacaklarını ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
MardinMazıdağı
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