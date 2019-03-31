Maçoğlu, Türkiye'nin ilk komünist il belediye başkanı oldu

TUNCELİ'DE TKP Adayı Fatih Maçoğlu, HDP Adayı Nurşat Yeşil, CHP Adayı Yusuf Kenan Aydın ve AK Parti Adayı Gökhan Arasan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Fatih Maçoğlu, Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanı oldu.

TUNCELİ'DE SON DURUM

Tunceli, sandıkların yüzde 77,3'ü açıldı. Tunceli'de kurulan 167 sandıktan 129'u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli'de son durum şöyle:

TKP Adayı Fatih Maçoğlu: Yüzde 32,12

HDP Adayı Nurşat Yeşil: Yüzde 28,33

CHP Adayı Yusuf Kenan Aydın: Yüzde 20,95

AK Parti Adayı Gökhan Arasan: Yüzde 14,70

MAÇOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını belirten Maçoğlu, seçim irtibat bürosu önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Halkın kendilerine kapısını ve sofrasını açtığını belirten Maçoğlu, "Bugün aslında Dersim halkının iradesi ortaya çıktı. Dersim halkı iki tane demokrasi kuvvetini yarıştırdı. Şimdi sözümüzdeyiz. Biz bu sokaklarda beraber karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden birlikte yönetebilme ihtimalini onayladı. Sözümüzdeyiz, söylediklerimizin hepsini yapacağız ve şeffaf olacağız. Halkımıza yalan söylemeyeceğiz, adamcılık, aşiretçilik yapmayacağız. Alacağımız tüm kararları yoldaşlarımızla birlikte uygulayacağız" dedi. Tunceli'nin 81 ilin aydınlık yüzü olduğunu söyleyen Maçoğlu, "Hep biz olacağız, bizim dışımızdaki hiçbir terimi kabul etmeyeceğiz. Bütün dostlarımıza çağrımızdır; birlikte yönetebiliriz. Birlikte güzel işler yapabiliriz, bu şehrin buna ihtiyacı var. Çünkü aydınlık yüzler ve vicdanlı insanların bulunduğu bir şehir. Kadınların, çocukların ve gençlerin yüreğinde yer edindi bu program" ifadelerini kullandı.