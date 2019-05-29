Maçoğlu'ndan MHP Lideri Bahçeli'ye Dersim yanıtı: Kinini gösterdi

TUNCELİ Belediye Meclisi'nin 'Tunceli Belediyesi' tabelasını 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirme kararı sonrası MHP'den gelen açıklamalara 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan yanıt geldi. Maçoğlu, "Devlet Bahçeli zamanında rahat rahat giremediği Dersim'e kinini gösterdi" ifadesini kullandı.

Tunceli Belediye Meclisi'nin 'Tunceli Belediyesi' tabelasını 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirme karı milliyetçi tepkiyle karşılandı.

"DERSİM İSMİYLE ANILAN BİR VİLAYET YOKTUR, OLMAYACAKTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE DEDELERİNİN BAŞINA GELENLERDEN ÇOK FARKLI OLMAYACAKTIR"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da önceki gün TBMM'de gündem dışı söz alarak, "Türkiye'de resmi olarak 'Dersim' ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır. Ne yapacağız? 'Seçildi' diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumacağız? Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, geçmişte dedelerinin başına gelenlerden çok farklı olmayacaktır" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay ve beraberindeki heyet, bugün Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Tunceli Belediye Meclisi tarafından 'Tunceli Belediyesi' tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilme kararı alınması ve sonrasında başlayan tartışmalar da değerlendirildi.

"BAHÇELİ, ZAMANINDA RAHAT RAHAT GİREMEDİĞİ DERSİM'E KİNİNİ GÖSTERDİ"

Maçoğlu, kararın Belediye Meclisi tarafından alındığını ve halkın iradesini yansıttığını belirtirken, milliyetçiler tarafından bilinçli manipülasyon ve saldırı örgütlendiğini söyledi.

"Bu gündem özellikle milliyetçi ve faşist kesimler tarafından büyütüldü ve Dersimlilere kayyum tehdidi yapıldı" diyen Maçoğlu, MHP lideri için de, "Devlet Bahçeli de zamanında rahat rahat giremediği Dersim'e kinini gösterdi" ifadesini kullandı.