Maçoğlu mazbatasını aldı, 68 milyonluk skandal ortaya çıktı!

TUNCELİ'DE Türkiye Komünist Partisi listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, salı gününden bu yana devam eden tartışmaların ardından mazbatasını bu sabah aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem, Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

68 MİLYON TL BORÇLA DEVRALDIK

Twitter hesabından ilk önce, "Mazbatayı aldık, hava da güneşli, gök tanrı bizden yana" paylaşımı yapan Badem, daha sonra Tunceli Belediyesiyle ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Badem paylaşımında, "Belediyeyi 68 milyon TL borçla devraldık kasada 266 bin TL var. Ayrıntıları da paylaşacağız." ifadelerini kullandı.