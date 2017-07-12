Macar oyuncularına büyük ilgi

SONY Pictures Television’ın sunduğu 'The Real Housewives of Budapest' isimli program, 6 güçlü kadının etrafında gelişiyor. Macaristan’ın en ünlü oyuncularının yer aldığı yapımda, restoran sahibi, yapımcı, opera divası, çocuk kıyafetleri tasarımcısı, model ve fitness gurusu karakterlerinden oluşan kadro, çekimler dahilinde İstinyePark Markalar Sokağı’nda alışveriş yaptı. Daha sonra ise Zuma Restaurant'da yemek yedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.