Macar oyuncularına büyük ilgi

SONY Pictures Television’ın sunduğu 'The Real Housewives of Budapest' isimli program, 6 güçlü kadının etrafında gelişiyor. Macaristan’ın en ünlü oyuncularının yer aldığı yapımda, restoran sahibi, yapımcı, opera divası, çocuk kıyafetleri tasarımcısı, model ve fitness gurusu karakterlerinden oluşan kadro, çekimler dahilinde İstinyePark Markalar Sokağı’nda alışveriş yaptı. Daha sonra ise Zuma Restaurant'da yemek yedi.