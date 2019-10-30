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"Maaşınız helal değildir" diyen Erdoğan, vekilleri uyardı

Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine seslenip uyarıda bulundu. Erdoğan, "Eğer Meclis çalışmalarına katılmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız." dedi.

GÜNDEM 30.10.2019, 14:03
"Maaşınız helal değildir" diyen Erdoğan, vekilleri uyardı
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında vekilleri uyan Erdoğan, "Eğer Meclis çalışmalarına katılmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız." şeklinde konuştu.

"ALLAH RIZASI İÇİN..."

Erdoğan, "Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim; Allah rızası için parlamento çalışmalarında lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda, zorda bırakmayın." dedi.

"ALDIĞIMIZ ÜCRETLERİ HELAL KILAMAYIZ"

"Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı" diyen Erdoğan, "Hep birlikte orada yer alacağız ki, muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyin. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet, değerli kardeşlerim sizleri bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız." şeklinde konuştu.

"3 GÜN MECLİS'TE SÜREKLİ BULUNMAMIZ LAZIM"

Meclis'teki çalışmalarda vekillerin bulunması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Yani grup başkanımızın, başkan vekillerimizin müsadesi olmadan yurt dışında bazı görevlendirmeler olmadan arkadaşlarımızın salı, çarşamba, perşembe Meclis'teki çalışmalarda sürekli bulunmamız lazım. Bulunacağız ki işin hakkını verelim." dedi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımı içeren tasarıları kabul etmesi üzerine, "Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar." dedi. Türkiye'yi hedef alan ülkelere seslenen Erdoğan, "Türkiye'yi Suriye gibi Irak gibi Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı, inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik." şeklinde konuştu.

ASKER SELAMINA TEPKİ GÖSTERENLERE ASKER SELAMI YOLLADI

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporcuların sevinç gösterileri esnasında asker selamı vermesine tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Bunlar, sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar. İşte bir kız tekvandocumuz. Şampiyon oluyor ve asker selamını çakıyor. Bunların durumu bu. Fakat biz selamımıza ara vermeyeceğiz. Selam tüm Mehmetçik'imize" diyerek asker selamı verdi. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

#recep tayyip erdoğan #AK Parti Genel Başkanı #TBMM
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