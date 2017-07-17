Lunapark görevlisi genç ölü bulundu

LUNAPARKTA gişe görevlisi olan Ozan Kalmaz'dan dünden bu yana haber alamayan arkadaşları bu Sabah evine gitti. Ozan Kalmaz'ın yalnız oturduğu evinde kapıyı açan olmaması üzerine arkadaşları çevrede araştırma yaptı. Ozan Kalmaz, apartmanın arka tarafında yerde kanlar içinde bulundu. Gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Kalmaz'ın öldüğü belirlendi.Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Kalmaz'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda düşmeye bağlı yaralar dışında kurşun veya kesici alet yaralamasına rastlanmayan Kalmaz'ın, 4'üncü kattaki evinin arka balkonundan düşerek öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor