Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Lula'ya 9,5 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, rüşvet almak ve para aklamak suçlarından dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı

Lula'ya 9,5 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, rüşvet almak ve para aklamak suçlarından dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:31
Lula'ya 9,5 yıl hapis cezası
banner404

BREZİLYA eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında açılan yolsuzluk davasında Çarşamba günü karar açıklandı.

Brezilya'nın Curitiba kentinde görülen davanın hâkimi Sérgio Moro, 1 milyon 200 bin dolar değerinde rüşvet almaktan suçlu bulunan Lula'nın dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme kararın temyize götürülme yolunu ise açık bıraktı. İlgili temyiz mahkemesi nihai kararı verene kadar Lula'nın serbest kalacağı bildirildi.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Lula'ya ait Atlantik kıyısındaki Guaruja kentinde bulunan bir apartman dairesinin OAS adlı inşaat şirketi tarafından masraflı bir şekilde onarıldığı, bunun karşılığında da Lula'nın inşaat şirketinin yarısı devlete ait olan petrol şirketi Petrobras'tan ihale almasını sağladığı belirtildi.

71 yaşındaki Lula söz konusu suçlamaları daha önce reddetmiş ve apartman dairesinin sahibi olmadığını savunmuştu. Davayı gülünç olarak nitelendiren Lula, böylelikle 2018 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmasının engellenmeye çalışıldığını öne sürmüştü.

Lula de Silva, 2003-2010 yılları arasında Brezilya'da iki dönem devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. "Sıfır Açlık” adlı hükümet programı ile yoksul Brezilyalılarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi başaran Lula, özellikle dar gelirli kesim arasında sevilen bir lider olmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaLula Da SilvaYolsuzlukHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim